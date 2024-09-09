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        Kırklareli Valisi Ekici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:07
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        Kırklareli Valisi Ekici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, 2024-2025 eğitim öğretim yılına erişmenin heyecanın yaşandığını belirtti.

        Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Okullarımız, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunarak bizi gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir. Bu bakımdan çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim imkanlarıyla ne kadar buluşturabilirsek ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır."

        Vali Ekici, eğitim öğretim yılında tüm okulların çevresinde güvenlik güçleri tarafından tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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