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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi personeli tarafından Babaeski ilçesinin köyleri ziyaret edildi.

        Görevliler burada vatandaşlara bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi verdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin diğer köylerde de devam edeceği belirtildi.

        - Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları

        Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

        Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların son etabının Gündoğdu Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp doğal gaz verileceği bildirildi.

        - Sağlık için yürüdüler

        Lüleburgaz ilçesinde sağlık çalışanları fiziksel aktiviteye dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

        Kavaklı Meşe Korusu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları yaklaşık 15 kilometre yürüdü.

        Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan vekili Fatma Akyüz, sağlık için fiziksel aktivesinin önemli olduğunu söyledi.

        Hareketsiz yaşamın sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini anlatan Akyüz, herkesi spor yapmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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