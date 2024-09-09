Hareketsiz yaşamın sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini anlatan Akyüz, herkesi spor yapmaya davet etti.

Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan vekili Fatma Akyüz, sağlık için fiziksel aktivesinin önemli olduğunu söyledi.

Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların son etabının Gündoğdu Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin diğer köylerde de devam edeceği belirtildi.

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