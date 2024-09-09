Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi personeli tarafından Babaeski ilçesinin köyleri ziyaret edildi.
Görevliler burada vatandaşlara bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi verdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin diğer köylerde de devam edeceği belirtildi.
- Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları
Üsküp beldesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.
Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların son etabının Gündoğdu Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp doğal gaz verileceği bildirildi.
- Sağlık için yürüdüler
Lüleburgaz ilçesinde sağlık çalışanları fiziksel aktiviteye dikkat çekmek amacıyla yürüdü.
Kavaklı Meşe Korusu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları yaklaşık 15 kilometre yürüdü.
Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan vekili Fatma Akyüz, sağlık için fiziksel aktivesinin önemli olduğunu söyledi.
Hareketsiz yaşamın sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini anlatan Akyüz, herkesi spor yapmaya davet etti.
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