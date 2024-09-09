Kırklareli'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kırklareli'nde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.
Kırklareli'nde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.
Zekeriya Öztürk (79) idaresindeki 59 YZ 813 plakalı otomobil dün, Kırklareli - İstanbul kara yolunun 2'nci kilometresinde, bir düğün salonunun duvarına çarptı.
Kazada araçtaki Zeliha Öztürk (75) olay yerinde, sürücü Zekeriya Öztürk ise kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti
Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.
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