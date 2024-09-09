Kırklareli'nde terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği terör operasyonunda 3 şüpheliyi yakaladı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği terör operasyonunda 3 şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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