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        Kırklareli'nde terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği terör operasyonunda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:34
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        Kırklareli'nde terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği terör operasyonunda 3 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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