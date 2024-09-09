Kırklareli'nde bir ayda 2 bin 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 67 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde bir ayda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 bin 4 yabancı uyruklu yakalandı.

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