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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da zabıta ekipleri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da zabıta ekipleri kan bağışında bulundu.

        Zabıta personeli Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezince Kongre Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti.

        Ardından personel kan bağışında bulundu.

        Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, personeline teşekkür etti.

        - Yıldız Yaz Kampı sona erdi

        Lüleburgaz'da düzenlenen Yıldız Yaz Kampı sona erdi.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde (LYSA) düzenlenen programda, Lüleburgaz Belediye

        Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, kampa katılanlara belge verdi.

        Ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

        - Kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Lüleburgaz'da "kitap okuma" etkinliği düzenlendi.

        Lüleburgazlı şair Nurettin Korkmaz öncülüğünde Kongre Meydanı'nda düzenlenen programa katılanlar bir saat kitap okudu.

        Korkmaz, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, gençlere örnek olabilmek ve kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Mutlu bir gelecek için herkesin kitap okuması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, belirli zamanlarda bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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