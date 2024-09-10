Mutlu bir gelecek için herkesin kitap okuması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, belirli zamanlarda bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Korkmaz, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, gençlere örnek olabilmek ve kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, personeline teşekkür etti.

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