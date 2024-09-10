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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ağustos ayında 491 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:41
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ağustos ayında 491 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen olaylarda 491 şüpheli yakalandı.

        Bunlardan 102'si kişilere karşı, 26'sı mal varlığına karşı, 32'si topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 40'ı takibi gereken ve 284'ü çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi.

        491 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında ise 3 tabanca, 5 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        - Yüksekten düşen kişi yaralandı

        Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Karakaraş Mahallesi'nde inşaat işçisi C.E. kalıp tahtası söktüğü esnada dengesini kaybetti. Yaklaşık 9 metre yükseklikten düşen C.E. sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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