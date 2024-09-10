Kırklareli'nde asayiş

Şüphelilerin ev ve araçlarında ise 3 tabanca, 5 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bunlardan 102'si kişilere karşı, 26'sı mal varlığına karşı, 32'si topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 40'ı takibi gereken ve 284'ü çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi.

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