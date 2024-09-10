Kırklareli Valisi Ekici, okullarda incelemede bulundu

Okul binalarının son teknolojiyle donatıldığını ifade eden Ekici, öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Ekici, kentte 52 bin 360 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

Ekici, ardından öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.