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        Kırklareli Valisi Ekici, okullarda incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul binalarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:53
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        Kırklareli Valisi Ekici, okullarda incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul binalarında incelemede bulundu.

        Vali Ekici, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kepirtepe Anadolu Lisesi, Şehit Anıl Yalap İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu ile İstiklal Ortaokulunda incelemede bulunup, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

        Ekici, ardından öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

        Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Ekici, kentte 52 bin 360 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

        Okul binalarının son teknolojiyle donatıldığını ifade eden Ekici, öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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