Kırklareli Üniversitesinde yabancı öğrencilerin kayıt işlemleri sürüyor.

Kayalı Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezine gelen öğrenciler gerekli bilgilendirmelerin ardından kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Kazakistan'dan gelen Samal İbraşova, AA muhabirine iyi bir eğitim almak için Kırklareli Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

İlk kez Türkiye'ye geldiğini ifade eden İbraşova, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kaydını yaptırdığını kaydetti.

Türkmenistanlı öğrenci Agamyrat Meretgulyyev ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptırdığını dile getirdi.