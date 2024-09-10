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        Kırklareli'nde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldı

        Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:16
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        Kırklareli'nde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldı
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        Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçedeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan heykeline C.B'nin zarar vermeye çalıştığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." bilgisi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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