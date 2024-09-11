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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:10
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde, 21 bin 730 lira ele geçirildi.

        Operasyonda C.M, M.B.A, G.K. ve N.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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