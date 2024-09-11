Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'ı makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'ı makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orhan'a yeni görevinde başarı diledi.
Babaeski'nin küçük ve şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Ekici, devlet olarak en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.
- Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı sınavı yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı sınavı gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 9 kursiyer katıldı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının devam edeceğini söyledi.
Sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verildiğini ifade eden Ilık, mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.
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