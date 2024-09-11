Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orhan'a yeni görevinde başarı diledi.

Babaeski'nin küçük ve şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Ekici, devlet olarak en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

- Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı sınavı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı sınavı gerçekleştirildi.