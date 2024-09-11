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        Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'ndeki otomobilde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:47
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        Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'ndeki otomobilde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Demirköy ilçesinde yaptığı çalışmada şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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