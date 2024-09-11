Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'ndeki otomobilde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.
Kırklareli'ndeki otomobilde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Demirköy ilçesinde yaptığı çalışmada şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde, 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
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