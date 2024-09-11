Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 19 -22 Eylül'deki Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak

        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 19 -22 Eylül'deki Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, makamında düzenlediği basın toplantısında şenliklerin 19-22 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini söyledi.

        Şenliklerin toplumun beraberliği açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, kent tarihi açısından bağcılığın önemli olduğunu vurguladı.

        Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kırklareli bağlarına yer verdiğini anlatan Bulut, "Kırklareli Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ise bu yılki etkinliklerde kültür, sanat, edebiyat, tarih ve sanatın iç içe olacağını kaydetti.

        Bu yıl şenliklerin 4 gün süreceğini dile getiren Ertaş, şenliğe 40 köy ile 13 beldede üreticilerin katılacağını ifade etti.

        Şenliğin temasının "Kanlıgeçit" olduğunu vurgulayan Ertaş, "Üzerinde bulunduğumuz toprakları tanımamız, arkeologların ve bilim insanlarının yaptığı çalışmaları halka ulaştırmak birinci hedefimiz. Bu yılki şenliğimizde bu topraklarda yaşamış Trakları işleyeceğiz. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Trak kostümleriyle defilesi düzenleyecek. Traklara ait seramik ve sanat eserlerin sergileri düzenlenecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'de Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, hastaneye sevk edil...
        Kırklareli'de Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, hastaneye sevk edil...
        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" yarın 114. kez kurulacak
        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" yarın 114. kez kurulacak
        Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı