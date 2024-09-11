Kırklareli'nde 1 milyon 896 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 896 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 896 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler kent merkezinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 896 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
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