Kırklareli'nde 1 milyon 896 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 896 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 896 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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