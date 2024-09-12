Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Balaban, okul binalarının son teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

Ballı, yerli tohumların bölgeye daha elverişli olduğunu sözlerine ekledi.

Yerli tohumların önemli olduğunu ifade eden Ballı, üreticilerin yerli tohumları tercih etmesini önerdi.

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