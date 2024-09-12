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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, hasat etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 08:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, hasat etkinliğine katıldı.

        Ballı, Kuştepe köyünde hasat edilen Aga ve Kale cinsi yerli mısır çeşidinin hasat çalışmasını izleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Yerli tohumların önemli olduğunu ifade eden Ballı, üreticilerin yerli tohumları tercih etmesini önerdi.

        Ballı, yerli tohumların bölgeye daha elverişli olduğunu sözlerine ekledi.

        - İlköğretim Haftası

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

        Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlköğretim Haftası'nı kutladı.

        Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Balaban, okul binalarının son teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Balaban öğrencilere mesleği hakkında bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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