Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafları ziyaret etti

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Bulut, kente yapılacak hizmetlerde vatandaşların fikirlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, esnafların isteklerini dinleyip yerinde çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.

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