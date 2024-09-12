Kırklareli Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Kırklareli Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini söyledi.

Daha verimli bir eğitim hayatı için ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ettiklerini ifade eden Bulut, eğitim alanındaki yardım çalışmalarını arttırmak istediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ise duyarlılıklarından dolayı Bulut'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından malzemeler Bulut tarafından Özefsun'a teslim edildi.