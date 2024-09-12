Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi

Şüphelilere toplam 2 milyon 709 bin 987 lira idari para cezası verildi.

Belirlenen adreslerdeki aramada ise 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli suç üstü yakalandı. Operasyon kapsamında 1 kişi de daha sonra yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 farklı adresteki depolarda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.

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