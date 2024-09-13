Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.
Yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler 37 araç ve sürücüsünü denetledi, 62 okulun çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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