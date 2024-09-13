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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

        Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:11
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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
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        Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.

        Yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

        Ekipler 37 araç ve sürücüsünü denetledi, 62 okulun çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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