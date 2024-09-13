Kırklareli'nde izinsiz sülük toplayan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince izinsiz sülük topladıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında izinsiz sülük topladığı gerekçesiyle suçüstü yakalanan 7 şüpheliye 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uygulandı.

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