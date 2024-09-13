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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Eroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ilık ise görevine yeni atanan Eroğlu'na başarı diledi.

        Ardından Ilık, Eroğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        - Arı kovan destekleme başvuruları

        Kırklareli'nde arı kovan destekleme başvuruları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 15 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

        Açıklamada, birlik üyesi olan üreticilerin bağlı oldukları birliklere, üyeliği bulunmayan üreticilerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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