Açıklamada, birlik üyesi olan üreticilerin bağlı oldukları birliklere, üyeliği bulunmayan üreticilerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 15 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

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