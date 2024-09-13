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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu

        Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:22
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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu
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        Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından kozmetik fabrikasını gezen Ekici, burada da personelle sohbet etti.

        Ekici, kentteki OSB'lerin hızla büyüdüğünü belirtti.

        Kentin İstanbul'a yakınlığı ve Avrupa'ya açılan sınır kapıları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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