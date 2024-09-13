Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

        Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket ve kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihine ve önceki fiyat listelerine bakıldı.

        Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı, denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde izinsiz sülük toplayan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kırklareli'nde izinsiz sülük toplayan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
        Kırklareli'de Pavli Panayırı, 114'üncü kez kapılarını açtı
        Kırklareli'de Pavli Panayırı, 114'üncü kez kapılarını açtı
        Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
        Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı