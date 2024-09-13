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        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:26
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        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Armağan köyü yakınlarında yaptığı çalışmada, iki minibüste 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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