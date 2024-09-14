Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda, okulların temizliği, güvenliği ile akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri görüşüldü.

Cerit, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine yada Emzirme Danışmanlığı Polikliniğine başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Gebe okulunda anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı nesiller yetişmesi için eğitimler verildiğini aktaran Cerit, eğitimlerin 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, gebeliğinin 30. haftası ve sonrasında anne adaylarının gebe okuluna kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

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