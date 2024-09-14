Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Kömürköy köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Balaban, çalışmalar hakkında Köy Muhtarı Faruk Gömal'dan bilgi aldı.

- Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ikamet eden ve üniversite eğitimine başlayan öğrencilere maddi destek sağlanacağını belirtti.