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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Kömürköy köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

        Balaban, çalışmalar hakkında Köy Muhtarı Faruk Gömal'dan bilgi aldı.

        - Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere eğitim desteği verileceğini bildirdi.

        Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ikamet eden ve üniversite eğitimine başlayan öğrencilere maddi destek sağlanacağını belirtti.

        Öğrencilere destek vererek eğitimlerine katkı sağlamayı istediklerini aktaran Özalp, kriterlere uyan öğrencilerin gerekli evrakları belediyeye teslim etmesi gerektiğini kaydetti.

        Öğrencilerin başvurularının komisyon tarafından değerlendirileceğini bildiren Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Büyük emek vererek istedikleri okullara yerleşen gençlerimizi tebrik ediyorum. Mevcut ikameti Vize ilçesi olan üniversite eğitimine başlayan öğrencilerimizi destekliyoruz. Eğitim desteği kapsamında 2 yıllık meslek yüksekokulunu kazanan öğrencilere 3 bin, 4 yıllıklara 6 bin, 5 yıllıklara 7 bin 500, 6 yıllık okul kazananlara ise 9 bin lira destek vereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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