Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı.
S.Ö. yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.
Kaldırımda yürüyen P.S'ye çarpan kamyonet, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, P.S. ağır yaralandı.
Yaralı kadın, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücü S.Ö, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.
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