Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        S.Ö. yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

        Kaldırımda yürüyen P.S'ye çarpan kamyonet, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

        Kazada, P.S. ağır yaralandı.

        Yaralı kadın, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan sürücü S.Ö, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı
        Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolo...
        Kırklareli'nde "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolo...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı