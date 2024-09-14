Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı

Sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

Kaldırımda yürüyen P.S'ye çarpan kamyonet, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

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