Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya, ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırdı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, son 4 yılın ocak-ağustos dönemlerine göre ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırarak 1 milyar 472 milyon 691 bin 610 dolara yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.09.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya, ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, son 4 yılın ocak-ağustos dönemlerine göre ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırarak 1 milyar 472 milyon 691 bin 610 dolara yükseltti.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya bu yıl ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği ihracat ile son 4 yılın en çok ihracatına imza attı.

        Bölgeden 2020 yılında 712 milyon 359 bin 110 dolarlık dış satım gerçekleştirilirken, her geçen yıl aynı dönemde ihracatını arttırdı.

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2021 yılında 982 milyon 905 bin 220, 2022 yılında 1 milyar 235 milyon 707 bin 170 dolar seviyesine yükselen ihracat, 2023 yılında ise 1 milyar 409 milyon 500 bin dolara ulaştı.

        Bu yılın 8 aylık döneminde ise 1 milyar 472 milyon 691 bin 610 dolarlık dış satım kayıtlara geçti.

        2020 yılının ağustos ayında Tekirdağ'dan 75 milyon 720 bin 320 dolar, Kırklareli'nden 7 milyon 974 bin 490 dolar, Edirne'den 3 milyon 782 bin 80 dolar, 2021 yılında Tekirdağ'dan 116 milyon 914 bin 260, Kırklareli'nden 11 milyon 290 bin 770 dolar, Edirne'den 5 milyon 947 bin 680 dolar, 2022 yılında Tekirdağ'dan 144 milyon 178 bin 310 dolar, Kırklareli'nden 12 milyon 613 bin 210 dolar, Edirne'den 5 milyon 250 bin 370 dolar, 2023 yılında Tekirdağ'dan 170 milyon 893 bin 510 dolar, Kırklareli'nden 16 milyon 798 bin 10 dolar, Edirne'den 6 milyon 465 bin 750 dolar olarak gerçekleştirildi.

        Geçen ay ise Tekirdağ'dan 165 milyon 299 bin 630 dolar, Kırklareli'nden 14 milyon 215 bin 590 dolar, Edirne'den de 8 milyon 40 bin 370 dolarlık dış satım yapıldı.

        Bölgede en çok dış satımı gerçekleştirilen sektörlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller öne çıktı.

        Son 4 yılda Kırklareli'nden en çok ihracat Bulgaristan ve Almanya'ya, Edirne'den Bulgaristan ve Bosna-Hersek'e, Tekirdağ'dan ise Almanya'ya gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı
        Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolo...
        Kırklareli'nde "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolo...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı