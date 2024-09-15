Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle ilçedeki metruk binaların yıkımlarının devam ettiğini kaydetti.

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile belediye tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında çevre güvenliği tehdidi oluşturduğu tespit edilen bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Ekiplerin hızla çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Özalp, ana hattın tamamlanmasıyla servis hatları ve bina önlerine kutular konulacağını kaydetti.

Çanakcıoğlu daha sonra özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

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