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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:38
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya Caddesi'nde esnafa ziyarette bulunan Bak, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Ardından huzurevini ziyaret eden Bak, yaşlılarla öğle yemeği yedi.

        Bakan Bak, Akalar Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşların isteklerini dinledi.

        Kahvehane çıkışında kendisine verilen beyaz güvercini uçuran Bak, Gazze'ye özgürlük ve barış gelmesini temenni etti.

        Bak, spor salonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO ile Adana Basketbol Kulübünün karşılaşmasını izledi. Karşılaşmanın ardından Bak, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile bilardo oynadı.

        Bakan Bak, Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu.

        Gençlerin sorularını yanıtlayan Bak, Bakanlık çalışmalarını anlattı.

        Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Birol Ekici'den brifing aldı. Son olarak Kırklareli Belediyesine ziyarette bulunan Bakan Bak, Belediye Başkanı Derya Bulut'a çalışmalarında başarı diledi.

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