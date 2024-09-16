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        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve belediye personeli Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve karbon ayak izinin azaltılması amacıyla belediyeye bisikletle geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:13
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        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle geldi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve belediye personeli Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve karbon ayak izinin azaltılması amacıyla belediyeye bisikletle geldi.

        Derya Bulut İstasyon Mahallesi'ndeki evinden belediyeye gitmek üzere bisikletiyle ayrıldı.

        Bulut, araçlarıyla kendisini selamlayıp yanında duran vatandaşlarla sohbet etti. Bulut, bazı vatandaşları bisikletle iş yerlerine gitmeleri konusunda ikna etti.

        Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren Bulut'u zaman zaman vatandaşlar selamladı.

        - "Topluma örnek olmak istedik"

        Bulut, AA muhabirine 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Topluma örnek olabilmek adına evinden belediye binasına bisikletle geldiğini ifade eden Bulut, "Hem halkımıza selam verdik, onların tebessümleriyle karşılandık hem de onları da teşvik etmek amacıyla böyle bir eylemi hayata geçirdik." dedi.

        Herkesi bisiklet kullanmaya davet eden Bulut, zaman zaman kendisinin de bisikletle belediye binasına geleceğini kaydetti.

        Bisiklet kullanmanın insan sağlığına katkı sunduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

        "Sevgili gençlere sesleniyorum, lütfen artık oturmayalım harekete geçelim ve mümkünse araçlardan inip bisikletlerimizle ya da yaya olarak işimize gidelim, gün içerisinde daha fazla işlerimizi yaya olarak ya da bisikletlerimizle gerçekleştirelim. Bu aynı zamanda daha sağlıklı bir toplum daha sağlıklı bir doğa, daha temiz bir doğa anlamına geliyor.

        Bunun için her birinizden hassasiyetle Avrupa Hareketlilik Haftası'na desteklerinizi bekliyorum. Sağlıklı yaşama pedal basma bu hafta ile sınırlı kalmasın, bundan sonra gelin hep birlikte tüm Kırklarelililer olarak ülkemize hatta Avrupa'ya örnek olalım ve araçlarımızı bir kenara koyalım, bisikletlerimizle ya da yaya olarak günlük yaşamımızı devam ettirelim."

        Bulut, gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini vurguladı.

        - "Bisiklet bir özgürlük"

        Zabıta memuru Taner Bostanlı ise Bulut'un çağrısı üzerine bisikletiyle iş yerine geldiğini söyledi.

        Bisiklet kullanımının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bostanlı, bisikletle ulaşımın da kolay olduğunu kaydetti.

        Yaklaşık 15 yıldır belirli aralıklarla bisiklet sürdüğünü dile getiren Bostanlı, bisikletsiz bir hayatın zor olduğunu kaydetti.

        Belediye çalışanı Berke Mithap da gündelik hayatında ulaşımını bisikletle sürdürdüğünü anlattı.

        Bisikletin sağlık, ulaşım ve ekonomik açıdan bir çok faydasının olduğunu ifade eden Mithap "Bisiklet kullanmayı faydalı görüyorum. Kırklareli bisiklet kullanmaya çok uygun bir yer." dedi.

        Güvenlik görevlisi Samet Aktürk de uzun yıllar bisiklet kullandığını bildirdi.

        Bisiklet kullanmanın yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Aktürk, "Bisiklet bir özgürlük. Ben ve eşim çocuğuma da bisikleti aşılamaya çalışıyoruz. Hemen hemen her gün bisikletle iş yerime geliyorum. Herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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