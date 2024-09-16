Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve belediye personeli Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve karbon ayak izinin azaltılması amacıyla belediyeye bisikletle geldi.

Derya Bulut İstasyon Mahallesi'ndeki evinden belediyeye gitmek üzere bisikletiyle ayrıldı.

Bulut, araçlarıyla kendisini selamlayıp yanında duran vatandaşlarla sohbet etti. Bulut, bazı vatandaşları bisikletle iş yerlerine gitmeleri konusunda ikna etti.

Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren Bulut'u zaman zaman vatandaşlar selamladı.

Topluma örnek olabilmek adına evinden belediye binasına bisikletle geldiğini ifade eden Bulut, "Hem halkımıza selam verdik, onların tebessümleriyle karşılandık hem de onları da teşvik etmek amacıyla böyle bir eylemi hayata geçirdik." dedi.

Bisiklet kullanmanın insan sağlığına katkı sunduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Sevgili gençlere sesleniyorum, lütfen artık oturmayalım harekete geçelim ve mümkünse araçlardan inip bisikletlerimizle ya da yaya olarak işimize gidelim, gün içerisinde daha fazla işlerimizi yaya olarak ya da bisikletlerimizle gerçekleştirelim. Bu aynı zamanda daha sağlıklı bir toplum daha sağlıklı bir doğa, daha temiz bir doğa anlamına geliyor.

Bunun için her birinizden hassasiyetle Avrupa Hareketlilik Haftası'na desteklerinizi bekliyorum. Sağlıklı yaşama pedal basma bu hafta ile sınırlı kalmasın, bundan sonra gelin hep birlikte tüm Kırklarelililer olarak ülkemize hatta Avrupa'ya örnek olalım ve araçlarımızı bir kenara koyalım, bisikletlerimizle ya da yaya olarak günlük yaşamımızı devam ettirelim."