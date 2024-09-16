Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde gençler Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde gençler Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda gençleri Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne davet etti.

        Atölye çalışmalarında gençlerin bilgi ve birikimlerinin arttığını ifade eden Mete, velilerinde bu konuda duyarlı olmasını istedi.

        Konuşmanın ardından gençlere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        - Sertifikalı tohum kullanan üreticilere destek verilecek

        Kırklareli'nde sertifikalı tohum kullanan 4 bin 280 üreticinin destekleneceğini bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 bin 280 üreticiye, 16 milyon 50 bin 499 lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle...
        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde konuştu:
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya, ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırdı
        Trakya, ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırdı
        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kırklareli'nde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı