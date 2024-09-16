İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 bin 280 üreticiye, 16 milyon 50 bin 499 lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

Atölye çalışmalarında gençlerin bilgi ve birikimlerinin arttığını ifade eden Mete, velilerinde bu konuda duyarlı olmasını istedi.

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