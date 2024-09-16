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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:32
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheliye yönelik Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin baskını sırasında şüpheli O.C, uyuşturucu maddeleri tuvalete dökerken yakalandı.

        Operasyonlarda şüpheli O.C, S.C. ve O.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C. ve O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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