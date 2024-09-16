Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

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