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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Ramazan Yaman Fen Lisesi, Ramazan Yaman İlkokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Yüce daha sonra okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        - Öğrenci servisi şoförleri bilgilendirildi

        Lüleburgaz ilçesinde öğrenci servisi sürücüleri bilgilendirildi.

        Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ender Yapar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Koray Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Tugay Demircan ve polis memuru Mehmet Balta çeşitli bilgiler verdi.

        Toplantıda, okul servis araçları ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini arttırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinde huzur ve güvenliğin muhafaza edilmesi konuları görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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