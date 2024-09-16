Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerinde bulundu.

Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Ramazan Yaman Fen Lisesi, Ramazan Yaman İlkokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yüce daha sonra okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

- Öğrenci servisi şoförleri bilgilendirildi

Lüleburgaz ilçesinde öğrenci servisi sürücüleri bilgilendirildi.