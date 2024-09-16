Kırklareli'nde "Mavi Bayrak" rekabeti, temizlik seferberliğine dönüştü

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Belediyesince başlatılan "Mavi Bayraklı Mahallem Projesi" kapsamında vatandaşlar, mahallelerine "Mavi bayrak" ünvanı kazandırabilmek için cadde ve sokakları imece usulü temizliyor.

Kırklareli Belediyesi, "Daha Temiz Bir Kırklareli" sloganıyla 13 mahallenin yarışacağı "Mavi Bayraklı Mahallem Projesi" başlattı.

Cadde, sokak ve çocuk parklarını temiz tutan mahallelere "Mavi Bayraklı Mahalle" ünvanı verilecek. Bu ünvanı alan mahallelere ödül olarak spor tesisi yapılacak.

Vatandaşlar, mahallelerine spor tesisi kazandırmak ve ünvanı alabilmek için çalışmalara başladı. Bugünlerde hemen hemen her cadde ve sokakta bir yandan belediye ekipleri diğer yandan da vatandaşlar temizlik çalışması yapıyor. Gençler mahallelerdeki çocuk parklarını temizlerken, yetişkinler ise sokak ve caddelerde imece usulü temizlik yapıyor. Gelecek ay komisyonun belirlediği mahalleler unvanı alacak. - "Kırklareli'ni Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek tek amacımız"

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha temiz bir kent, daha sağlıklı bir çevre oluşması için projeler ürettiklerini söyledi. "Mavi Bayraklı Mahalle Projesi" kapsamında tüm mahallelerde temizlik seferberliği başladığını belirten Bulut, kentin her noktasını temiz görmek istediklerini anlattı. Bulut, çok heyecanlı olduğunu ve bu projenin Türkiye'ye örnek olacağını düşündüğünü kaydetti. Temiz bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Hep birlikte tüm mahallelerimizde bir seferberlik ilan edip, Kırklareli'ni Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek tek amacımız. Projemiz, her mahallemize bir spor tesisi yapana kadar devam edecek. Çok heyecanlıyım, çocuklarımızı sürece dahil edeceğimiz için. Projemize en çok pozitif tepki çocuklarımızdan geliyor, gençlerimizden geliyor. Onların böyle bir farkındalık projesinde yer alması bizi geleceğe dair daha umutlu kılıyor. Dolayısıyla onlarla bu projeyi sürdürmek bizi heyecanlandırıyor." - "Herkesin iddialı olduğu kadar bizde iddialıyız"

Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım ise mahalle sakinleriyle temizlik seferberliği başlattıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinin projeye sahip çıktıklarını ifade eden Yıldırım, her sokakta temizlik çalışmasının yapıldığını kaydetti. İddialı olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Bence her mahalle kendince iddialı. Zaten böyle olmalı. Aslında tabii ki bu bir yarış değil, herkes kendi çevresini, kendi sokağını, evinin etrafını temizlerse zaten temiz bir mahalle olacak. Bence herkes iddialı. Herkesin iddialı olduğu kadar biz de iddialıyız." diye konuştu.

Doğu Mahallesi sakinlerinden Lütfu Kurubaş da mahallesine spor tesisi kazandırmak için mücadele edeceğini belirtti. Mahallelerini pırıl pırıl yapacaklarını anlatan Kurubaş, "Çevremizi temizlersek hem mahallemiz hem şehrimiz tertemiz olacak." dedi. Songül Kurubaş ise projenin başlaması ile imece usulü temizlik çalışmalarına başladıklarını anlattı. Mavi bayrak ünvanını almak için iddialı olduklarını dile getiren Kurubaş, projeyi desteklediğini belirtti. - "Türkiye'nin en temiz şehri olmak için elimizden geleni yapacağız"

İstasyon Mahallesi'nin gençleri ise Doğu Mahallesi'nin kadınlarına rakip çıktı. Gençler mahallelerine spor tesisi kazandırmak için çocuk oyun parklarının çevresinde temizlik çalışması yapıyor. 17 yaşındaki Doruk Katrancı arkadaşlarıyla çocuk oyun parklarının çevresinde bulunan çöpleri temizlediklerini söyledi. Kentin ilk mavi bayraklı mahallesi olmak istediklerini belirten Katrancı, "Türkiye'nin en temiz şehri olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Gençlerden Yusuf Ziya Özer de Belediye Başkanı Derya Bulut'un çağrısı üzerine mahallelerinde temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.