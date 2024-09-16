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        Kırklareli'nde 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi

        Lüleburgaz'da Türk Kızılaya 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:35
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        Kırklareli'nde 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi
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        Lüleburgaz'da Türk Kızılaya 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi.

        Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince Kongre Meydanı'na konuşlandırılan tırda düzenlenen törende, bağışçı Gökhan Kaçar'a gümüş madalya verildi.

        Kaymakam Salih Yüce, kan bağışına destek veren herkese teşekkür etti.

        Kan bağışlarının önemli olduğunu ifade eden Yüce, sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti.

        Yüce, Kaçar'ı tebrik etti.

        Törene, Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Atatürk Mahallesi Muhtarı Cihan Kara, Gençlik Mahallesi Muhtarı Remzi Dik katıldı.

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