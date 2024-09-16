Kırklareli'nde 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi
Lüleburgaz'da Türk Kızılaya 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi.
Lüleburgaz'da Türk Kızılaya 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince Kongre Meydanı'na konuşlandırılan tırda düzenlenen törende, bağışçı Gökhan Kaçar'a gümüş madalya verildi.
Kaymakam Salih Yüce, kan bağışına destek veren herkese teşekkür etti.
Kan bağışlarının önemli olduğunu ifade eden Yüce, sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti.
Yüce, Kaçar'ı tebrik etti.
Törene, Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Atatürk Mahallesi Muhtarı Cihan Kara, Gençlik Mahallesi Muhtarı Remzi Dik katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.