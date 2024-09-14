Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın öldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, iki gün önce kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Piray Salman (55), tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki sürücü S.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        S.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        S.Ö. yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, 14 Eylül Cumartesi günü, Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Piray Salman'a çarpmış, kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi
        Kırklareli'nde 25 ünite kan bağışında bulunan bağışçıya madalya verildi
        Kırklareli'nde "Mavi Bayrak" rekabeti, temizlik seferberliğine dönüştü
        Kırklareli'nde "Mavi Bayrak" rekabeti, temizlik seferberliğine dönüştü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle...
        Kırklareli'nde belediye personeli "sağlıklı yaşam" için mesaiye bisikletle...