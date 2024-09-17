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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bulut ise Vali Ekici'yi "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenliği"ne davet etti.

        Şenliğin 19-22 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini ifade eden Bulut, kente yakışır bir şenlik düzenleneceğini kaydetti.

        - Gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak alışveriş merkezlerinde bulunan gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

        Denetimde, izlenebilirlik şartları, hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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