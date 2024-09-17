Kırklareli'nde kadınlar Avrupa Hareketlilik Haftası'nda zumba yaptı
Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zumba etkinliği düzenlendi.
Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zumba etkinliği düzenlendi.
Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi eğitmeni Merve Mete eşliğinde kadınlar zumba yaptı.
Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.
Eğitmen Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zumbanın dans ile yapılan güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlarla açık alanda zumba yaptıklarını ifade eden Mete, sağlık açısından zumbanın faydalı olduğunu kaydetti.
Zumba ile daha hızlı kilo verilebildiğini anlatan Mete, "Zumba dans figürleriyle de birleşen bir spor dalı. Vücuttaki yağın daha hızlı yakılmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile 500 kalori harcayabiliyoruz." diye konuştu.
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