Kırklareli'nde kadınlar Avrupa Hareketlilik Haftası'nda zumba yaptı

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi eğitmeni Merve Mete eşliğinde kadınlar zumba yaptı.

Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

Eğitmen Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zumbanın dans ile yapılan güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlarla açık alanda zumba yaptıklarını ifade eden Mete, sağlık açısından zumbanın faydalı olduğunu kaydetti.