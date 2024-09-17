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        Kırklareli'nde kadınlar Avrupa Hareketlilik Haftası'nda zumba yaptı

        Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zumba etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:22
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        Kırklareli'nde kadınlar Avrupa Hareketlilik Haftası'nda zumba yaptı
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        Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zumba etkinliği düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi eğitmeni Merve Mete eşliğinde kadınlar zumba yaptı.

        Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

        Eğitmen Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zumbanın dans ile yapılan güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.

        Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlarla açık alanda zumba yaptıklarını ifade eden Mete, sağlık açısından zumbanın faydalı olduğunu kaydetti.

        Zumba ile daha hızlı kilo verilebildiğini anlatan Mete, "Zumba dans figürleriyle de birleşen bir spor dalı. Vücuttaki yağın daha hızlı yakılmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile 500 kalori harcayabiliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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