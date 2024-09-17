Trakya'da geçen ay 4 bin 313 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da ağustos ayında 4 bin 313 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 134 bin 155 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 189, Edirne'de 666, Kırklareli'nde ise 458 konut satışı gerçekleşti.