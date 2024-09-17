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        Trakya'da geçen ay 4 bin 313 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da ağustos ayında 4 bin 313 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:55
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        Trakya'da geçen ay 4 bin 313 konut satıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da ağustos ayında 4 bin 313 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 134 bin 155 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 3 bin 189, Edirne'de 666, Kırklareli'nde ise 458 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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