Olay yerine sevk edilen jandarma ile AFAD ekipleri bölgede dron destekli arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Topçuköy de bir besici, koyunlarının kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Pektaş, turnuvaya katılan takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren takımları da tebrik etti.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen törende Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları teslim edildi.

Lüleburgaz Belediyesince gerçekleştirilen turnuvada Gafuroğlu takımı birinci, CZ spor ikinci, İBO'nun Yeri Ateşspor ise üçüncü oldu.

Törenin ardından Evrenspor ile Ezinespor ile hazırlık maçı yapıldı.

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