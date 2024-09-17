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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor'da sezon açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor'da sezon açılış töreni yapıldı.

        Evrenspor Sahası'nda gerçekleştirilen törende, dualar edilerek kurban kesildi.

        Törenin ardından Evrenspor ile Ezinespor ile hazırlık maçı yapıldı.

        Karşılaşmada Ezinespor, Evrenspor'u 1-0 mağlup etti.

        - Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası sona erdi

        Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası sona erdi.

        Lüleburgaz Belediyesince gerçekleştirilen turnuvada Gafuroğlu takımı birinci, CZ spor ikinci, İBO'nun Yeri Ateşspor ise üçüncü oldu.

        Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen törende Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları teslim edildi.

        Pektaş, turnuvaya katılan takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren takımları da tebrik etti.

        ​​​​​​​Turnuvaya 33 takım ile 700 sporcu katılmış, takımlar arasında 68 müsabaka yapılmıştı.

        -Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar dron yardımı ile bulundu

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan 60 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Topçuköy de bir besici, koyunlarının kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ile AFAD ekipleri bölgede dron destekli arama çalışması başlattı.

        Kayıp küçükbaş hayvanlar, ormanlık alanda bulundu.

        Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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