Kırklareli'nde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konferans düzenlendi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, Hz. Peygamber'in tüm Müslümanlığın ortak değeri olduğunu belirtti.
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, Hz. Peygamber'in tüm Müslümanlığın ortak değeri olduğunu belirtti.
Canlı, Kırklareli Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şahsiyetimizi imanla inşa edelim O'nun gibi" adlı konferansta, yüce Allah'ın sevdiği bir kulunu bütün mahlukatına da sevdirdiğini söyledi.
Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed için "Ey habibim muhakkak ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik" dediğini vurgulayan Canlı, "Maddi, manevi, iktisadi, sosyoloji, psikoloji adına ne derseniz deyin bütün problemlerimizin çözümü onun o güzel ahlakını, o güzel hayatını hayatımıza taşımak, onun gibi güçlü bir şahsiyete sahip olmak, güçlü şahsiyet sahibi insanlar olarak yetişmek, yetiştirmek." diye konuştu.
Canlı, Hz. Muhammed'in çok iyi bir eğitimci olarak birçok değeri yetiştirdiğini bildirdi.
İl Müftüsü Yusuf Eviş de her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nı farklı konu başlıklarını ele alarak coşkuyla kutladıklarını kaydetti.
Konferansa, Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu da katıldı.
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