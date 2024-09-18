Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında rektörlük binasında gerçekleşen toplantıda 2024-2025 akademik yılında yüksek öğretim kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Ekici, kentin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

- "Temiz Mahallem Projesi"

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Temiz Mahallem Projesi" kapsamında vatandaşlarla temizlik yaptı.

Kırklareli Belediyesince başlatılan proje kapsamında vatandaşlar, mahallelerine "Mavi bayrak" unvanı kazandırabilmek için cadde ve sokakları imece usulü temizliyor.

Bulut, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım önderliğinde mahalle sakinlerince Balkan Caddesi'nde düzenlenen temizlik çalışmasına katıldı.

Vatandaşları duyarlılığından dolayı tebrik eden Bulut, "Bu projeyle sadece bir mahallemiz değil, Kırklareli kazanacak. Hep beraber tüm ülkeye örnek olacağız." dedi.