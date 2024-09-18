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        Kırklareli'nde sınır kapısı yolundaki takside 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'ndeki takside 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:09
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        Kırklareli'nde sınır kapısı yolundaki takside 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'ndeki takside 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda şüpheli gördükleri taksiyi durdurdu.

        Takside 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Taksi sürücüsü H.G. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, araca da el koyuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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