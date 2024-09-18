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        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:03
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında gazilerin vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu belirtti.

        Mukaddes vatanın, varlığını millete adamış kahraman şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Ekici, bu bilinç ile devletin ve milletin gazilerin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad ederek hak ettikleri değeri verdiklerini bildirdi.

        Gazilerin vatanseverlikleriyle övünüldüğünü, unutulmaz hizmetleriyle örnek alındığını aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirerek hizmet etmek olduğuna inanıyorum.

        Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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