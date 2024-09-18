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        Kırklareli'nde annesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:28
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        Kırklareli'nde annesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, U.G. (20) Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ebru G'ye (38) tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Ebru G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ebru G'nin cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayın ardından U.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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