Kırklareli'nde annesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, U.G. (20) Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ebru G'ye (38) tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ebru G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ebru G'nin cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın ardından U.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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