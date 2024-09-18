Kırklareli'nde annesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, U.G. (20) Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ebru G'ye (38) tüfekle ateş etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.