Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı.
Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.
Yosun özellikle derenin Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresi yoğun olarak görülüyor.
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