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        Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:12
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        Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 5 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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