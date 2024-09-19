Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında belediye personeli, mahalle sakinleri ve gönüllülerle sokak ve caddelerde temizlik yapılacak.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden İn, "Yeni yerleşim yerlerinde toprak olan yollarda asfalt çalışması yapılmakta. Altyapı çalışmaları tamamlandıkça yollarımızın tamamı en kısa sürede yapılacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Vali Birol Ekic Şırnak'a atandı, Kırklareli Valiliğine ise Turan getirildi.

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