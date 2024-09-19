Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valiliğine, Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan atandı.
Kırklareli Valiliğine, Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Vali Birol Ekic Şırnak'a atandı, Kırklareli Valiliğine ise Turan getirildi.
- Avrupa Hareketlilik Haftası
Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında step aerobik etkinliği düzenlendi.
Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirilen etkinlikte antrenör Fatma Menekşeoğlu eşliğinde kadınlar step aerobik yaptı.
"Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.
- Yol yapım çalışması
Kavaklı beldesinde yol yapım çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Ufuk İn, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İn, yeni yerleşim bölgelerinin asfaltlandığını belirtti.
Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden İn, "Yeni yerleşim yerlerinde toprak olan yollarda asfalt çalışması yapılmakta. Altyapı çalışmaları tamamlandıkça yollarımızın tamamı en kısa sürede yapılacaktır."
- "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi
Lüleburgaz Belediyesince "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında belediye personeli, mahalle sakinleri ve gönüllülerle sokak ve caddelerde temizlik yapılacak.
Temizlenen mahalleler arasında en temiz mahalle yarışması yapılacak.
Proje 20 Eylül Cuma günü Siteler Mahallesi'nde başlayacak.
Açıklamada, projeyle temizlik konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
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